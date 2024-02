Samba Ndiobène Kâ, ministre de l’Agriculture : « La transformation structurelle de notre économie passe par... la modernisation de l’agriculture »

Le ministre de l’Agriculture a fait savoir aux partenaires de développement du Sénégal que le développement de l’économie passe d’abord par l’accompagnement de l’agriculture. Samba Ndiabène Kâ insiste sur les trois piliers majeurs de l’agriculture.





« La transformation structurelle de l'économie de notre pays passe impérativement par la transformation et la modernisation de l’agriculture. Des défis importants restent encore à relever », fait-il savoir à l’occasion de l’atelier bilan du Projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2rs 1) et lancement de la deuxième phase.





Il s’agit de la maîtrise de l’eau, la lutte contre la salinité des terres, de la structuration et du développement des chaînes de valeur performantes et créatrices d'opportunités d’emplois pour les jeunes mais aussi d’autonomisation des femmes » se fixe comme objectif le ministre de l’agriculture.