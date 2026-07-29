Infantino veut vendre des parts de la Coupe du monde et le clan Trump a été approché


Infantino veut vendre des parts de la Coupe du monde et le clan Trump a été approché
Gianni Infantino envisagerait très sérieusement de vendre des parts des Coupes du monde de la FIFA à des investisseurs privés. L’UEFA, l’Union européenne de football, a déjà réagi à cette idée du président de la FIFA, qu’elle rejette en bloc.
Pour ce faire, une société serait créée pour acquérir les droits commerciaux des principales compétitions de la fédération internationale de football: les Coupes du monde masculine et féminine et la Coupe du monde des Clubs, selon le média anglais The Times.

Un tel accord pourrait accentuer la pression en faveur d’une augmentation du nombre d’équipes participant à une Coupe du monde (portée déjà cet été à 48 pays et envisagée à 64) ou de l’organisation du tournoi plus fréquemment.

Les investisseurs privés pourraient initialement acquérir entre 20 et 30 % des parts pour plusieurs milliards de dollars américains. La FIFA resterait l’actionnaire majoritaire. Les 211 associations membres de l’instance mondiale recevraient également des participations minoritaires, qu’elles pourraient conserver ou revendre.

“Le football n’est pas à vendre”

L’UEFA a vivement critiqué ces informations dans un communiqué. “Cela franchit une limite que les institutions responsables du football ne devraient jamais franchir. L’âme et la direction du football ne sont pas des marchandises – surtout pas sans une telle opacité quant aux bénéficiaires financiers. Le football n’appartient à personne. Il n’est pas à vendre à la FIFA”.

Selon l’article du Times, citant plusieurs sources proches du dossier, des personnes de l’administration Trump seraient également impliquées. Le Financial Times rapporte que l’investisseur technologique Joshua Kushner, dont le frère Jared est marié à Ivanka Trump, la fille de Donald Trump, serait en pourparlers pour piloter l’investissement via son fonds, Thrive Eternal. La FIFA collaborerait avec la banque d’investissement JP Morgan.

Un tel accord aurait également des répercussions sur le rôle d’Infantino à la FIFA : si le modèle est mis en œuvre, l’homme d’affaires suisse de 56 ans pourrait diriger la nouvelle entité en tant que commissaire ou PDG après la fin de son dernier mandat de président de la FIFA, qui devrait s’achever en 2031.

Infantino avait déjà tenté une approche similaire en 2018, cherchant à conclure un accord de plusieurs milliards de dollars avec des investisseurs saoudiens pour la Coupe du monde des Clubs et une Ligue des Nations. Cet accord n’avait pas reçu un soutien suffisant au sein de la FIFA.
 

Autres articles
Mercredi 29 Juillet 2026
7sur7.be



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Drame à Dahra Djoloff: Une fillette de 4 ans mortellement heurtée par un véhicule

Drame à Dahra Djoloff: Une fillette de 4 ans mortellement heurtée par un véhicule - 31/07/2026

Cérémonie d'excellence du concours général 2026 : Le ministre Moustapha Guirassy salue 60 ans d'engagement pour l'école sénégalaise

Cérémonie d'excellence du concours général 2026 : Le ministre Moustapha Guirassy salue 60 ans d'engagement pour l'école sénégalaise - 30/07/2026

Afflux de migrants à Ceuta, neuf morts

Afflux de migrants à Ceuta, neuf morts - 30/07/2026

Transhumance politique : l’APR accuse le pouvoir de « détourner la volonté populaire » et réclame une réforme du statut des élus

Transhumance politique : l’APR accuse le pouvoir de « détourner la volonté populaire » et réclame une réforme du statut des élus - 30/07/2026

« Les pirogues ne sont pas une fatalité » : Idrissa Mbengue mise sur le numérique pour offrir un avenir aux jeunes de Saly..

« Les pirogues ne sont pas une fatalité » : Idrissa Mbengue mise sur le numérique pour offrir un avenir aux jeunes de Saly.. - 30/07/2026

Ibrahima Sall, Président du MODEL : « Cheikh Ahmadou Bamba a toujours été en avance sur son temps »

Ibrahima Sall, Président du MODEL : « Cheikh Ahmadou Bamba a toujours été en avance sur son temps » - 30/07/2026

Populisme, institutions, État de droit / Babacar Lo Ndiaye recadre Ousmane Sonko : « Sauver la République impose d’avoir le courage de se départir de l’illusion messianique »

Populisme, institutions, État de droit / Babacar Lo Ndiaye recadre Ousmane Sonko : « Sauver la République impose d’avoir le courage de se départir de l’illusion messianique » - 30/07/2026

Concours général 2026 : double lauréat, Ameth Babou invite les jeunes à ne pas craindre les sciences

Concours général 2026 : double lauréat, Ameth Babou invite les jeunes à ne pas craindre les sciences - 30/07/2026

[ Contribution] Démission du Président du Conseil d'Administration de SENELEC S.A. : au-delà du respect de la confidentialité, une entorse au droit des sociétés commerciales

[ Contribution] Démission du Président du Conseil d'Administration de SENELEC S.A. : au-delà du respect de la confidentialité, une entorse au droit des sociétés commerciales - 30/07/2026

Ouganda: l’opposant Kizza Besigye placé en soins intensifs après un malaise au tribunal

Ouganda: l’opposant Kizza Besigye placé en soins intensifs après un malaise au tribunal - 30/07/2026

Grand Magal de Touba 2026 : l'ONAS accélère les travaux de drainage des eaux pluviales

Grand Magal de Touba 2026 : l'ONAS accélère les travaux de drainage des eaux pluviales - 30/07/2026

Concours général 2026 : Les grandes décisions prises par le PR Bassirou Diomaye Faye

Concours général 2026 : Les grandes décisions prises par le PR Bassirou Diomaye Faye - 30/07/2026

Il vide la boutique de son patron pour tenter de partir en Europe : le projet de Mohamed Saliou Diallo finit en prison

Il vide la boutique de son patron pour tenter de partir en Europe : le projet de Mohamed Saliou Diallo finit en prison - 30/07/2026

« Garage Bignona » : il réclame un repas gratuit, menace la restauratrice et tente de la poignarder avec un tesson

« Garage Bignona » : il réclame un repas gratuit, menace la restauratrice et tente de la poignarder avec un tesson - 30/07/2026

Saly : venu chercher une prostituée, il négocie une passe à 5 000 FCFA avant de voler la recette de la prostituée

Saly : venu chercher une prostituée, il négocie une passe à 5 000 FCFA avant de voler la recette de la prostituée - 30/07/2026

[Reportage] Disparition des espaces verts : une menace pour le cadre de vie?

[Reportage] Disparition des espaces verts : une menace pour le cadre de vie? - 30/07/2026

L’armée américaine a mené une “lourde” série de frappes sur l’Iran après les menaces de Trump

L’armée américaine a mené une “lourde” série de frappes sur l’Iran après les menaces de Trump - 30/07/2026

Afrique du Sud: la visite du chef de l'armée en Russie crée la controverse

Afrique du Sud: la visite du chef de l'armée en Russie crée la controverse - 30/07/2026

Nécrologie: Décès du créateur de contenu Mansour Diouf, suite à un accident de la route

Nécrologie: Décès du créateur de contenu Mansour Diouf, suite à un accident de la route - 30/07/2026

FADP : Les dépôts de demandes de financement pour l’exercice 2026, ouverts

FADP : Les dépôts de demandes de financement pour l’exercice 2026, ouverts - 30/07/2026

Mercredis de l’AJSPD : Dr Mamadou Ndiaye de la FAO alerte sur les risques bactériens des aliments de rue

Mercredis de l’AJSPD : Dr Mamadou Ndiaye de la FAO alerte sur les risques bactériens des aliments de rue - 30/07/2026

Linguère : la Base navale Nord appuie la SENELEC pour rétablir l'électricité après les fortes pluies

Linguère : la Base navale Nord appuie la SENELEC pour rétablir l'électricité après les fortes pluies - 30/07/2026

‎Vélingara (Kolda) : Mansour Faye (maire de Saint-Louis) raille les ex-amis et des transhumants...

‎Vélingara (Kolda) : Mansour Faye (maire de Saint-Louis) raille les ex-amis et des transhumants... - 30/07/2026

Réponse au député : le mandat du maire appartient au peuple, pas aux partis politiques( Samba Sall, Maire)

Réponse au député : le mandat du maire appartient au peuple, pas aux partis politiques( Samba Sall, Maire) - 30/07/2026

Kahone - Caravane de sensibilisation : La COCEJ en croisade contre les mariages précoces

Kahone - Caravane de sensibilisation : La COCEJ en croisade contre les mariages précoces - 30/07/2026

La COPITOUR réaffirme son ambition de devenir le moteur du tourisme régional en Afrique de l’Ouest

La COPITOUR réaffirme son ambition de devenir le moteur du tourisme régional en Afrique de l’Ouest - 29/07/2026

Conseil des ministres : Habibou Dia aux commandes de la Direction de la Communication

Conseil des ministres : Habibou Dia aux commandes de la Direction de la Communication - 29/07/2026

Société Nationale de Recouvrement (SNR): Papa Ibrahima Senghor nommé Directeur général

Société Nationale de Recouvrement (SNR): Papa Ibrahima Senghor nommé Directeur général - 29/07/2026

Kenya: cinq personnes dont au moins quatre policiers tués dans une attaque de shebab

Kenya: cinq personnes dont au moins quatre policiers tués dans une attaque de shebab - 29/07/2026

Pr Isaac Bazié : une vision de la coopération sino-africaine nourrie par la culture

Pr Isaac Bazié : une vision de la coopération sino-africaine nourrie par la culture - 29/07/2026

RSS Syndication