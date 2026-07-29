Séisme au Japon: le bilan grimpe à treize morts et une centaine de blessés

“Des dégâts considérables ont été confirmés, incluant des victimes, des effondrements de bâtiments, des incendies et des dommages sur les routes”, a indiqué la cheffe de l’État à la presse.
Le précédent décompte faisait état de cinq décès.
La secousse est survenue à 16h27 (09h27 en Belgique) sur l’île de Kyushu. Un centre commercial de la banlieue de Kumamoto s’est en partie effondré après une explosion causée par le tremblement de terre.
“L’explosion s’est produite après l’évacuation de la clientèle et du personnel”, a déclaré à l’AFP un porte-parole d’Aeon, l’exploitant du centre commercial. Environ 200 personnes ont été évacuées avant l’effondrement du deuxième étage du bâtiment, consécutif à l’explosion, d’après l’agence de presse nipponne Kyodo. La police estimait toutefois que des employés se sont retrouvés piégés à l’intérieur. Deux femmes sont décédées, une personne a été retrouvée inconsciente et cinq blessés ont été secourus sur place.
La télévision publique NHK a diffusé des images montrant plusieurs incendies, des ponts endommagés, un train de marchandises ayant déraillé et des habitations menaçant de s’écrouler. “Des personnes arrivent avec des brûlures et des fractures après s’être retrouvées coincées sous des objets au cours du séisme”, a expliqué un employé d’un hôpital à la télévision.
À Kumamoto, la circulation des trains à grande vitesse (Shinkansen) a été suspendue dans la région.
Une douzaine de vols des compagnies aériennes Japan Airlines et All Nippon Airways ont été annulés.
Aucune anomalie dans les centrales nucléaires
Aucune anomalie immédiate n’a en revanche été constatée dans les centrales nucléaires de la région, a assuré l’Autorité japonaise de régulation nucléaire.
Quelque 36.880 foyers et installations restaient cependant privés d’électricité mercredi dans le département de Kumamoto, selon la compagnie Kyushu Electric Power.
L’armée japonaise a mobilisé 3.600 personnes pour les secours et dépêché 20 avions pour évaluer les dégâts.
Situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques, le Japon est l’un des pays les plus exposés aux tremblements de terre.
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