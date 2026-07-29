Séisme au Japon: le bilan grimpe à treize morts et une centaine de blessés

Treize personnes ont perdu la vie dans le puissant séisme qui a secoué le sud-ouest du Japon mardi, a annoncé la Première ministre Sanae Takaichi mercredi, dans un nouveau bilan revu à la hausse. Le nombre de blessés dépasse, lui, la centaine.

“Des dégâts considérables ont été confirmés, incluant des victimes, des effondrements de bâtiments, des incendies et des dommages sur les routes”, a indiqué la cheffe de l’État à la presse.

La secousse est survenue à 16h27 (09h27 en Belgique) sur l’île de Kyushu. Un centre commercial de la banlieue de Kumamoto s’est en partie effondré après une explosion causée par le tremblement de terre.







“L’explosion s’est produite après l’évacuation de la clientèle et du personnel”, a déclaré à l’AFP un porte-parole d’Aeon, l’exploitant du centre commercial. Environ 200 personnes ont été évacuées avant l’effondrement du deuxième étage du bâtiment, consécutif à l’explosion, d’après l’agence de presse nipponne Kyodo. La police estimait toutefois que des employés se sont retrouvés piégés à l’intérieur. Deux femmes sont décédées, une personne a été retrouvée inconsciente et cinq blessés ont été secourus sur place.

