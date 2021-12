Saly : Lancement de la formation des formateurs pour la capacitation des nouvelles recrues.

Le gouvernement du Sénégal veut prendre à bras le corps le développement du secteur de l'environnement. Une volonté qui obéit à un certain nombre d'exigences que sont le recrutement de personnel et leur formation.



Une exigence qu'a comprise Abdou Karim Sall, le ministre de l'Environnement et du Développement durable (Medd) ce jeudi 23 décembre 2021 en présidant un atelier de lancement de formations dédiées aux formateurs.



"Cette cérémonie constitue un jalon important dans le processus de recrutement des jeunes dans le cadre du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes Xevu Ndaw Gni", qui est extrêmement cher au président Macky Sall".



Pour preuve, celui-ci a "voulu mettre à la disposition du secteur de l'environnement, un quota de 10.000 jeunes dont 7.000 pour l'agence Sénégalaise pour la reforestation et la Grande muraille verte, 2.000 pour la direction des Eaux et forêts, Chasse et Conservation des sols, et 1.000 pour la Direction de l'Environnement et des Établissements classés", a confié le ministre au micro de Dakaractu.



Aujourd'hui, une étape importante a été bouclée par ses services. "Après avoir recruté 7 000 sur les 10 000 qui depuis le mois d'août ont commencé à percevoir leur salaire, nous sommes. aujourd'hui, en train de poser d'autres jalons. Nous venons de remettre à l'ensemble des inspecteurs régionaux de l'environnement et des établissements classés", a indiqué Abdou Karim Sall qui a précisé qu'à l’issue de la rencontre d'aujourd'hui, seront entamées les formations des jeunes recrues pour les rendre aptes à accomplir convenablement leurs missions.



"Nous allons dans les deux jours procéder à la formation des formateurs, mais également les formations vont se déployer après cette phase dans tous les départements du Sénégal pour que les jeunes recrutés puissent être opérationnels sur le terrain notamment dans le cadre du reboisement, lutte contre les feux de brousse, lutte contre la coupe de bois etc..."