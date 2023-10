Saly : L'insécurité galopante inquiète les populations...

La commune de Saly, capitale touristique du Sénégal, est confrontée depuis un certains temps à une insécurité galopante qui inquiète plus d'un. Une situation qui a fini de pousser les populations de cette partie touristique du Sénégal à sortir de leur mutisme pour hausser le ton et alerter les autorités.

"Cette situation mérite vraiment d'être réglée le plus rapidement possible car Saly est devenu depuis un certains temps un lieu où se passent des agressions terribles... Devant moi, pas plus tard que la semaine dernière,un jeune a pointé son couteau sur une jeune fille en pleine station balnéaire... Saly a un commissariat de police doublé d'une brigade de gendarmerie, comment alors expliquer la recrudescence de la violence", se désole A. Mané.

Non loin, c'est au tour d'un acteur touristique d'estimer que l’État ne soucie pas de ce secteur pourvoyeur de croissance. "Je suis étonné quand je vois la situation qui prévaut ici, dans la station balnéaire... Comment une localité comme Saly, haut lieu du Tourisme au Sénégal, soit aussi négligée en terme sécuritaire. Comment voulez vous que des agents qui font 10 ans dans une localité fassent le travail comme il se doit ? En tout cas, les autorités doivent sérieusement réfléchir sur ce qui se passe à Saly...", alerte M. Ndiaye .

Trouvée au quartier Vélingara de Saly, cette femme d'une soixantaine d'années marque son étonnement. "Ici à Saly Vélingara on est terrifié, nos domiciles sont régulièrement cambriolés, et une vieille dame a même été violée dans son domicile la semaine dernière..."