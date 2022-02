Salon d'honneur aéroport Yoff/ le Président Macky Sall avec les leaders de la coalition "Yewwi"

Le sport vecteur de cohésion. C’est la phrase qui résume le plus l’atmosphère en ce moment au salon d’honneur de l’aéroport de Yoff. Le Chef de l’Etat Macky Sall entouré des leaders de Yewwi pour accueillir les Lions. Quel sport peut s’asseoir à la table du foot et dire « je procure plus d’émotions que toi » ?