Mondial 2026: Le Maroc domine le Canada 3-0 et rejoint les quarts de finale

Le Maroc poursuit son remarquable parcours à la Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas se sont imposés avec autorité face au Canada sur le score de 3 buts à 0, validant ainsi leur qualification pour les quarts de finale.



Solides dans tous les compartiments du jeu, les Marocains ont une nouvelle fois fait preuve de discipline, de détermination et d’efficacité. Dès les premières minutes, ils ont imposé leur rythme avant de concrétiser leur domination par trois réalisations, ne laissant aucune chance à leurs adversaires.



Cette victoire confirme le statut des Lions de l’Atlas, qui poursuivent leur aventure mondiale avec ambition. Match après match, le Maroc affiche un visage conquérant et confirme qu’il faudra désormais compter sur lui dans cette compétition.



Grâce à cette qualification, les hommes du sélectionneur marocain franchissent une nouvelle étape dans leur quête d’un parcours historique. Portés par un collectif solide et un état d’esprit irréprochable, ils abordent désormais les quarts de finale avec confiance et l’ambition de poursuivre leur belle aventure.