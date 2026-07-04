Farba Ngom interpelle le chef de l'État : « Les terres d'Agnam doivent être protégées »

Face à la foule rassemblée à Agnam, le maire Farba Ngom a lancé un appel direct au président Bassirou Diomaye Faye afin qu'il s'implique dans le dossier de l'exploration minière à Dandé Mayo. Selon lui, les populations souhaitent avant tout être entendues sur leurs préoccupations foncières et obtenir des clarifications sur les conditions dans lesquelles les opérations ont été engagées.



Au cours de son discours, Farba Ngom a rappelé que le chef de l'État avait, par le passé, défendu les intérêts de sa localité d'origine lorsqu'il était confronté à des questions foncières. Il a estimé que les habitants d'Agnam adoptent aujourd'hui la même démarche en cherchant à préserver leurs terres. Le maire a invité le président à favoriser le dialogue entre les différentes parties afin de trouver une issue apaisée à cette situation.