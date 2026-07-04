Mali: des localités dans le nord et une prison dans le sud visées par des attaques coordonnées

Des attaques coordonnées sont en cours au Mali dans plusieurs localités, menées par les rebelles du Front de libération de l’Azawad et les jihadistes du Jnim. Des combats sont notamment signalés dans la ville d'Anefis, dans le nord du Mali à une centaine de kilometres de Kidal.



Plusieurs localités maliennes se sont réveillées ce samedi avec des coups de feu nourris. Dans le nord, selon Mohamed Elmaouloud Ramadane, le porte-parole du Front de libération de l’Azawad (FLA) rebelles indépendantistes, les attaques concernent au moins trois localités. Il s'agit selon lui de « la libération de l’Azawad qui commence ». L’Azawad est l’appellation du nord du Mali par les rebelles indépendantistes.