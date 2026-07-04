Mali: des localités dans le nord et une prison dans le sud visées par des attaques coordonnées


Mali: des localités dans le nord et une prison dans le sud visées par des attaques coordonnées

Des attaques coordonnées sont en cours au Mali dans plusieurs localités, menées par les rebelles du Front de libération de l’Azawad et les jihadistes du Jnim. Des combats sont notamment signalés dans la ville d'Anefis, dans le nord du Mali à une centaine de kilometres de Kidal. 

Plusieurs localités maliennes se sont réveillées ce samedi avec des coups de feu nourris. Dans le nord, selon Mohamed Elmaouloud Ramadane, le porte-parole du Front de libération de l’Azawad (FLA) rebelles indépendantistes, les attaques concernent au moins trois localités. Il s'agit selon lui de « la libération de l’Azawad qui commence ». L’Azawad est l’appellation du nord du Mali par les rebelles indépendantistes.

La certitude à ce stade, c'est qu’Anefis, située à une centaine de kilomètres, est effectivement attaquée par les rebelles. D’après nos informations, des combats se déroulent actuellement à l’intérieur même de la ville, un verrou important pour se rendre à Kidal, conquise en avril dernier par le FLA. Des militaires russes alliés de l’armée malienne sont retranchés dans le camp de cette localité stratégique.

Coups de feu également à Aguelhok, toujours dans la région de Kidal. Un petit groupe de militaires russes et de maliens seraient aussi présents sur les lieux. Gao, la principale ville du nord du Mali, est également concernée par cette offensive coordonnée. Des coups de feux ont été entendus, mais on ne rapporte pas de combats dans la ville à ce stade. Même situation dans une quatrième localité, cette fois-ci dans le centre du Mali, celle de Sévaré. 

 
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Samedi 4 Juillet 2026
RFI



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