Madiambal Diagne depuis la France : « Sonko veut revenir à la Primature en imposant la majorité parlementaire »

Une réforme constitutionnelle au cœur des tensions



Dans les colonnes de L’observateur, Madiambal Diagne revient longuement sur la réforme de la Constitution votée par l’Assemblée nationale le 29 juin 2026. Cette réforme prévoit notamment la redéfinition du mode de nomination du Premier ministre, avec l’implication de la majorité parlementaire.



Pour le journaliste, cette initiative ne serait pas anodine. Il affirme qu’Ousmane Sonko chercherait, à travers cette réforme, à reprendre la main sur la Primature. Selon lui, l’objectif serait de créer un mécanisme permettant à la majorité parlementaire d’imposer le nom du Premier ministre au président de la République.



Madiambal Diagne estime que cette démarche s’inscrit dans une stratégie politique visant à réduire les prérogatives du chef de l’État. Il soutient que la réforme pourrait, selon son interprétation, modifier profondément l’équilibre institutionnel actuel.



« Sonko compte revenir à la Primature »



Dans l’entretien, le patron du Groupe Avenir Communication se montre très critique envers Ousmane Sonko. Il affirme que ce dernier aurait conservé l’ambition de revenir à la tête du gouvernement, après avoir quitté la Primature.



Selon Madiambal Diagne, le vote de cette réforme constitutionnelle intervient dans un contexte de rupture de confiance entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Il va jusqu’à évoquer une crise politique majeure entre les deux hommes, estimant que le président de la République ne serait plus disposé à laisser le Premier ministre ou l’ancien Premier ministre exercer une influence déterminante sur les affaires de l’État.



Le journaliste considère que la réforme constitutionnelle serait devenue un instrument de rapport de force entre les deux têtes de l’exécutif et leur camp politique.



Une relation Diomaye-Sonko jugée profondément fragilisée



Interrogé sur une éventuelle rupture entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, Madiambal Diagne répond que cette rupture serait, selon lui, déjà consommée. Il évoque une perte de confiance et une confrontation politique désormais ouverte.



Dans son analyse rapportée par L’observateur, il estime que plusieurs scénarios peuvent se présenter : une démission du président, un départ d’Ousmane Sonko de l’Assemblée ou encore une bataille politique prolongée entre les deux camps. Madiambal Diagne dit cependant croire que l’issue dépendra du rapport de force institutionnel et politique.



Sa procédure judiciaire en France



L’entretien aborde également le dossier judiciaire visant Madiambal Diagne. Le journaliste rappelle qu’il existe deux procédures : une demande d’extradition formulée par la justice sénégalaise auprès de la justice française, et une demande d’annulation de son mandat d’arrêt.



Il indique que la procédure d’extradition suit son cours devant les juridictions françaises. Selon lui, la justice française se serait dite partiellement favorable sur certains points, mais aucune décision définitive n’a encore été rendue.



Madiambal Diagne affirme également avoir engagé des recours devant plusieurs juridictions, y compris au niveau de la Cour de cassation française et de la Cour européenne des droits de l’homme.



« Nous aurons gain de cause »



Le journaliste se dit confiant quant à l’issue des procédures. Dans l’entretien accordé à L’observateur, il affirme que, quelle que soit la durée de la bataille judiciaire, ses avocats et lui pensent pouvoir démontrer le caractère infondé des accusations portées contre lui.



Il rejette les accusations de malversations financières et déclare attendre que les procédures suivent leur cours. Selon lui, l’évolution des dossiers judiciaires au Sénégal pourrait également influencer la suite de la procédure en France.