ITV / « Plus aucun dérapage ne sera désormais toléré! Le PR est une institution qui doit être protégée…Touba, sera dans l’escarcelle de Diomaye Président » (Abdou Lahat Mbacké Ndoulo)

Le fondateur du Mouvement Dollel Diomaye dans la région de Diourbel, Abdou Lahat Mbacké Ndoulo, a expliqué les raisons de son engagement aux côtés de la mouvance présidentielle. Dans un entretien accordé à Dakaractu, le membre de la coalition Diomaye Président est revenu sur les motivations qui ont guidé son choix de rejoindre le camp du chef de l’État.
Prenant position en faveur du président de la République, Abdou Lahat Mbacké Ndoulo a lancé une mise en garde à l’endroit de ceux qui s’en prennent régulièrement à Bassirou Diomaye Faye. Il a affirmé que désormais, tous ceux qui attaquaient le président Diomaye devront se retenir, précisant qu’il ne sera plus toléré aucun dérapage, aucune insulte ni aucun dénigrement à l’encontre du chef de l’État.
Le responsable politique a par ailleurs assuré que Touba basculera dans l’escarcelle de la coalition Diomaye Diomaye Président. Il fonde cette conviction sur le travail de mobilisation qu’il compte mener sur le terrain aux côtés de ses camarades présents au sein de la coalition Diomaye Président, en vue de renforcer l’implantation de la mouvance présidentielle dans la cité religieuse et sa région.
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