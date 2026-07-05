Point Wave braqué à Louga : le véhicule présumé des assaillants immobilisé à touba par la police…un mis en cause arrêté

Un véhicule immatriculé AA 793 PP, soupçonné d’avoir été utilisé par une bande de malfaiteurs lors d’un cambriolage à Ndiassane, a été retrouvé à Touba. Selon Libération, le conducteur a été interpellé alors qu’il tentait de mettre le véhicule en vente. La découverte d’un coupe-coupe et de matériel supposé lié au cambriolage pourrait ouvrir de nouvelles pistes, notamment avec des faits similaires signalés à Louga et Tivaouane.


Un véhicule recherché retrouvé à Touba
 
L’enquête sur les braquages et cambriolages signalés à Ndiassane, Louga et Tivaouane connaît un nouveau rebondissement. D’après les informations rapportées par Libération, le commissariat spécial de Touba a immobilisé le conducteur d’un véhicule immatriculé AA 793 PP, soupçonné d’avoir été utilisé par une bande de malfaiteurs.
 
Ce véhicule serait lié à un cambriolage commis le dimanche 28 juin 2026 à Ndiassane. Sa localisation à Touba a été rendue possible grâce à la vigilance d’un agent de police identifié par Libération comme A. Thiam.
 
Une tentative de vente qui attire l’attention
 
Selon Libération, l’agent de police a appris que le conducteur du véhicule tentait de le mettre en vente à Touba. Sans perdre de temps, il s’est rendu sur les lieux indiqués par sa source.
 
Sur place, le véhicule signalé a effectivement été retrouvé. Le conducteur, lui, était en possession d’un coupe-coupe. Cet élément a renforcé les soupçons autour de son implication présumée dans les faits visés par l’enquête.
 
Du matériel suspect découvert à bord
 
Après une fouille du véhicule, les policiers ont découvert à bord du matériel supposé avoir servi au cambriolage de Ndiassane. Libération ne précise pas la nature exacte de ce matériel, mais indique qu’il a été considéré comme pouvant être lié aux faits.
 
Face à ces éléments, les agents de la brigade de recherches ont été appelés en renfort. Ils ont ensuite conduit le mis en cause, ainsi que le véhicule incriminé, au commissariat spécial de Touba pour les besoins de la procédure.
 
Une possible connexion avec Louga et Tivaouane
 
L’affaire ne se limite pas seulement au cambriolage de Ndiassane. Libération rappelle qu’un véhicule du même type serait également impliqué dans un braquage spectaculaire commis dans un point Wave à Louga.
 
Le même type de véhicule est aussi cité dans une tentative de cambriolage à Tivaouane. À ce stade, le lien formel entre ces différents faits reste à établir, mais un contact a déjà été pris dans ce sens, selon le journal.
 
 
Cette interpellation à Touba pourrait donc constituer une avancée importante pour les enquêteurs. Le véhicule immobilisé, le coupe-coupe retrouvé sur le conducteur et le matériel saisi à bord pourraient permettre de mieux comprendre le mode opératoire de la bande présumée.
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Dimanche 5 Juillet 2026
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