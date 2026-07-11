Secrétariat général de l’ONU : Umaro Sissoco Embaló affiche son soutien à une candidature de Macky Sall

Un soutien politique clairement exprimé



Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, a publiquement affiché son soutien à la candidature de Macky Sall au Secrétariat général des Nations Unies.



Dans un post publié sur sa page Facebook, le dirigeant bissau-guinéen présente l’ancien chef de l’État sénégalais comme l’une des personnalités africaines susceptibles d’incarner les ambitions diplomatiques du continent sur la scène internationale.



« En apportant son soutien à la candidature de Son Excellence Macky Sall, il démontre que les grandes ambitions africaines se construisent dans l’unité, la solidarité et une vision commune de l’avenir du continent », peut-on lire dans la publication.



Le message met ainsi l’accent sur la nécessité, pour les dirigeants africains, de dépasser les considérations nationales afin de défendre une candidature commune et crédible.



L’Afrique invitée à parler d’une seule voix



À travers cette prise de position, Umaro Sissoco Embaló plaide également pour une plus forte représentation de l’Afrique dans les principales institutions internationales.



Selon le texte publié, le contexte actuel, marqué par les débats sur la réforme de l’Organisation des Nations Unies et sur une gouvernance mondiale plus représentative, constituerait une opportunité pour le continent africain de faire entendre une voix « forte, crédible et rassembleuse ».



Le président bissau-guinéen estime que l’Afrique doit désormais revendiquer une place plus importante dans les processus de décision mondiaux. Le soutien apporté à Macky Sall est ainsi présenté comme l’expression d’une volonté de promouvoir une candidature africaine reposant sur l’expérience, le dialogue, la paix et la coopération internationale.



Macky Sall présenté comme un profil d’expérience



La publication insiste particulièrement sur l’expérience politique et diplomatique de l’ancien président du Sénégal. Macky Sall a dirigé le pays pendant douze ans, de 2012 à 2024, et a également occupé la présidence tournante de l’Union africaine.



Dans le message, son profil est associé à plusieurs valeurs jugées essentielles pour diriger l’Organisation des Nations Unies : la capacité de dialogue, la recherche de la paix et la coopération entre les États.



Toutefois, le post ne fournit aucun détail sur une éventuelle officialisation de cette candidature ni sur les démarches institutionnelles qui auraient déjà été engagées.



Une ambition présentée comme continentale



Pour Umaro Sissoco Embaló, cette perspective dépasse la seule personne de Macky Sall. Elle s’inscrirait dans une ambition plus large visant à permettre, pour la première fois, à une personnalité issue de l’Afrique subsaharienne francophone d’accéder au Secrétariat général des Nations Unies.



« Ensemble, les dirigeants africains écrivent une nouvelle page de l’histoire diplomatique du continent, avec la conviction que le temps est venu pour l’Afrique d’accéder au Secrétariat général des Nations Unies », conclut la publication.