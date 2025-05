Saint-Louis : Un réseau de trafic de migrants démantelé, cinq passeurs arrêtés … vingt personnes interceptées

La lutte contre la migration clandestine s’intensifie dans le nord du pays. L’antenne régionale de Saint-Louis de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a frappé fort avec l’interpellation de cinq (05) individus, impliqués dans une tentative de trafic de migrants par voie maritime, pour mise en danger de la vie d’autrui et association de malfaiteurs.



L’opération a été déclenchée à la suite d’une surveillance ciblée. Trois hommes, visiblement candidats à l’émigration, ont été appréhendés alors qu’ils se dirigeaient vers un lieu de rendez-vous. Interrogés, ils ont révélé avoir chacun versé la somme de 450.000 FCFA à deux passeurs pour être convoyés jusqu’au point de départ de l’embarcation. Ces révélations ont permis aux agents de la DNLT de mettre en place un dispositif de filature.



Grâce à cette stratégie, vingt (20) personnes ont été interceptées dans les quartiers de Hydrobase, Pikine 700 et Santhiaba, dont les cinq (05) principaux mis en cause, identifiés comme étant à la tête du réseau.



Les suspects ont été déférés devant le Parquet financier de Dakar, tandis que l’enquête se poursuit pour démanteler l’ensemble de la chaîne criminelle.



La DNLT, en étroite collaboration avec ses antennes régionales, réaffirme son engagement à combattre sans relâche les réseaux de passeurs, tout en appelant les populations à la vigilance et à la collaboration citoyenne pour mettre fin à ce fléau aux conséquences souvent dramatiques.