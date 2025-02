Saint-Louis : Treize arnaqueurs du réseau QNET arrêtés par la Gendarmerie

La Gendarmerie nationale a frappé fort à Saint-Louis. Treize individus, dont quatre femmes, ont été interpellés dans le cadre du démantèlement d’un vaste réseau d’escroquerie opérant sous le nom de QNET. C’est ce qui ressort d’un communiqué de la Gendarmerie lu par la rédaction de Dakaractu.



Un système bien rodé



D’après les informations fournies, la Section de Recherches de Saint-Louis a mené l’opération le 5 février 2025, précisément au quartier Diougoup. Les suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, ouverture illégale d’établissement et vente et prestations à la boule de neige.



Ce réseau ciblait des victimes crédules en leur promettant des opportunités dans divers secteurs : santé, voyage, enseignement et bien-être. En contrepartie, ces dernières devaient verser des sommes comprises entre 500 000 et 600 000 francs CFA, convaincues qu’il s’agissait d’un investissement rentable.



57 victimes recensées



Au total, 57 victimes ont été identifiées par les enquêteurs, qui continuent d’approfondir leurs investigations. Les treize suspects arrêtés seront prochainement présentés aux autorités judiciaires compétentes pour répondre de leurs actes.



Cette affaire relance le débat sur les méthodes douteuses de certaines structures prétendant offrir des opportunités lucratives, mais qui s’avèrent être de simples stratagèmes d’escroquerie en réseau.