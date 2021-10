Saint-Louis / Supposée investiture de Babacar Abba Mbaye par Yewwi Askan Wi : La vérité sur le document source de polémique.

Dans un document largement partagé dans les réseaux sociaux, il est fait état de l’investiture de Babacar Abba Mbaye comme candidat de la coalition Yewi Askan Wi dans la commune de Saint-Louis. Le même document parcouru par Dakaractu indique que : « Sous la haute supervision et médiation de la commission départementale chargée des investitures, la coordination communale de Saint-Louis s’est réunie ce samedi 23 Octobre 2021, sous la présidence du coordinateur départemental M. Souleymane Wade, à l’effet d’examiner le seul point inscrit à l'ordre du jour : Réception des candidats à la candidature communale de Saint-Louis », à savoir Cheikh Bamba Dièye et Babacar Abba Mbaye.



Le même document indique sur les différents partis que constituent la coalition Yewwi Askan Wi, 91% ont opté pour l’investiture du candidat Babacar Abba Mbaye contre le secrétaire général national du parti FSD/BJ, Cheikh Bamba Dièye qui se retrouve qu’avec 9% de parrains.



Une décision que rejette l’ancien maire de Saint-Louis Cheikh Bamba Dièye. Pour le député ces chiffres sont loin de refléter la réalité. « C’est un faux document ! », réagit le secrétaire général national du FSD/BJ, Cheikh Bamba Dièye joint au téléphone de Dakaractu, avant d’envoyer plus tard un communiqué dans lequel il précise : « Le procès-verbal de la commission départementale d’investiture de Saint-Louis a, malgré les protestations, délibérément violé les règles et procédures édictées par la coalition Yewwi Askan Wi. Nos règles et procédures interdisent tout vote ou initiative similaire dans le choix des candidats. En cas de non consensus comme ce fut le cas à Saint-Louis, le PV devra juste le spécifier et laisser au Conseil de médiation et d’Arbitrage (CMA) le soin de trancher la question. Tout le reste n’est que manœuvres politiciennes pour compenser un déficit criard de représentativité et de crédibilité. Le FSD/BJ, conscient de sa force et de la qualité de son candidat s’en est tenu au respect strict de la procédure.



D’ailleurs la quasi-totalité des partis cités dans ce fameux PV l’ont récusé dès qu’ils en ont été informés. Le Directoire National du FSD-BJ a dans la même veine rejeté fermement le dit PV et exigé son annulation. Ce qui a été fait ».



Cependant, une personnalité membre de la coalition Yewwi Askan Wi contactée par Dakaractu, souligne que « le document en tant que tel n’est pas faux, mais en réalité il a été manipulé par les partisans de Taxawu Sénégal pour faire passer la candidature Babacar de Abba Mbaye ». Par ailleurs, notre source indique toujours, que « jusqu’à présent, il n’y a aucune décision qui a été rendue par la coalition Yewwi Askan Wi pour le cas de la commune de Saint-Louis. Car aucun accord n’a été trouvé par les différents partis de la coalition ».