Saint-Louis : Le CNRA sensibilise les journalistes sur la couverture médiatique de la présidentielle de 2019

Cet atelier destiné aux correspondants régionaux de Saint-Louis et Matam entre en droite ligne avec les missions du comité national de régulation de l'audiovisuel chargé de faire respecter strictement les règles d'éthique et de déontologie des journalistes dans le traitement de l'information.

Selon Babacar Diagne, le président de l'organisation de régulation de l'audiovisuel, l'objectif de cette initiative est de partager avec les journalistes, notamment les correspondants régionaux, sur le rôle des médias dans la pacification de l'espace public, notamment la scène politique.

Il s'agit également de déterminer avec les journalistes les voies et moyens pour assurer une bonne couverture de la prochaine campagne électorale." Les médias constituent un maillon important de la scène. Et une bonne couverture de la prochaine campagne électorale nécessite une vaste campagne de sensibilisation de tous les acteurs de la presse. D'où tout le sens de cet atelier", souligne le président Babacar Diagne.

Une initiative bien appréciée par la presse locale.

Après Saint-Louis, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel compte étendre ce genre d'activités dans les régions de Ziguinchor, Kaolack et Tambacounda.