Saint-Louis : Formation des acteurs des médias sur la résilience

Stratégie des jeunes à la résilience face aux violences et à la criminalité en Afrique de l'Ouest, c'est un projet financé pour un durée de 36 mois et exécuté par le Sénégal. Ce projet cherche à impliquer tous les acteurs, notamment les hommes des médias dans la diffusion des informations de recherches. D'où tout le sens de cet atelier organisé dans la capitale Nord pour renforcer la capacité des journalistes de la ville tricentenaire sur la thématique de la résilience et de la violence...