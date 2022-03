Saint-Louis : Fin des travaux de balisage et de dragage d’un chenal pour réduire les drames causés par la brèche.

Les drames maritimes notés au niveau de la brèche à Saint-Louis, ont fait quelques centaines de morts dans les rangs des pêcheurs. Après avoir été plusieurs fois interpellé sur la nécessité de réagir pour venir à bout de ces accidents en mer, causés par ladite brèche, les autorités étatiques avaient tenté d’apporter des solutions à cette problématique. Alioune Ndoye, le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime a effectué une visite, ce mardi 1er mars 2022 à Saint-Louis. Une visite qui l’a conduit au niveau de cette brèche.



‘’Cette visite était pour venir constater la fin des travaux de dragage et de balisage du fleuve engagés il y a de cela 6 mois. Une chose que les populations de Guet Ndar attendaient depuis l’ouverture de la brèche en 2003 et les soucis apparus en 2005. C’était une demande assez importante de la population’’, a déclaré le ministre Alioune Ndoye qui s’est félicité du respect des délais.



À la question de savoir si ces travaux réalisés vont sonner la fin des accidents au niveau de cette brèche, il dit l’espérer après tous les efforts consentis par l’État, pour sécuriser les pêcheurs. ‘’Nous avons fait ce que nous devions faire en tant qu’État pour ramener une sécurité, donc un chenal qui est là, balisé. Nous demandons juste beaucoup plus de discipline pour ce passage, de veiller donc à passer par ce chenal balisé quel que soit ce qui arrive. Mais, de demeurer quand même respectueux des prescriptions notamment en terme de météo. C’est tout cela combiné qui assure la sécurité’’, a dit M. Ndoye qui annonce un contrôle régulier de ce chenal.



‘’Normalement, on peut avoir un usage beaucoup plus sécurisé de ce passage que nous allons surveiller. Mes services vont faire une surveillance rapprochée tous les 3 mois pour voir comment cela se comporte’’.