Saint-Louis : Dakaractu retrace la vie et l'œuvre de Serigne Darou Assane Ndiaye, parrain officiel du Magal des 2 Rakaa, édition 2019.

Décrit comme un grand érudit de l'islam, fervent disciple mouride et un grand propagateur de connaissances, Serigne Darou Assane Ndiaye parrain officiel de l'édition 2019 du Magal des 2 Rakaa de Saint-Louis, est né en 1858 à Ndiaré Saër.

Il a effectué plusieurs voyages dans les foyers religieux du pays et dispensait gratuitement sa connaissance. Il est également auteur de nombreux ouvrages notamment de Khassida.

Serigne Moustapha Diakhaté, le Président de la Commission culturelle du Kourel des 2 Rakaa de Saint-Louis vous retrace la vie et l'œuvre de l'homme…