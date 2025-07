Sabodala « démine ses activités » : 229 000 onces, 337 milliards de chiffre d'affaires, 1,6 milliard aux communautés et 116 milliards aux caisses du Trésor (Rapport 2024)

Le rapport de développement durable 2024 d'Endeavour Mining témoigne de son engagement à communiquer de manière transparente avec le public. C'est ce qu'a souligné le Directeur Général de Sabodala Gold Operation (SGO) lors de la présentation de ce rapport, tenue ce matin en présence des autorités et des parties prenantes.



Abdou Aziz Sy, Vice-président chargé des affaires publiques pour le Sénégal, le Mali et la Guinée du Groupe Endeavour Mining et Directeur Général de Sabodala Gold Operation (SGO), a confirmé que la production en 2024 était inférieure à celle de l'année précédente : « Nous avons effectivement noté une baisse de la production en 2024. Ceci s’explique par la complexité du minerai réfractaire, notamment les gisements de Masawa. Nos productions s’élèvent donc à 229 000 onces, soit environ 7 tonnes, ce qui représente 22 % de moins que ce qui a été produit l’année dernière », a-t-il précisé.



Un chiffre d’affaires de 337 milliards de francs CFA, dont 90 % dépensés au Sénégal



Malgré une légère régression du chiffre d'affaires en 2024 due aux coûts de l'or, Monsieur Abdou Aziz Sy a fait état d'un chiffre d'affaires de 337 milliards de francs CFA, dont 90 % ont été dépensés au Sénégal. La mine de Sabodala a grandement contribué au PIB du Sénégal, représentant 1,5 % de celui-ci. Le Directeur Général de SGO a détaillé ces dépenses : « Les paiements que nous effectuons à nos fournisseurs et prestataires ont augmenté à 187 milliards de francs contre 147 milliards en 2023. Cette année, il y a donc une augmentation équivalente à 77 % de nos recettes, ce qui demeure une contribution significative », selon Monsieur Sy.



Les paiements à l'État en légère baisse



Sabodala Gold Operation (SGO) a contribué aux caisses de l'État à hauteur de 116 milliards de francs CFA, soit 16 milliards de moins que l'année précédente. Cette baisse s'explique simplement par la diminution des résultats fiscaux. L'impact sur la société constitue la contribution la plus importante, selon SGO.



Au total, la mine de Sabodala emploie 2 700 personnes, dont 95 % de Sénégalais et 9 % de femmes, incluant des emplois directs et indirects.



Concernant l'environnement, une réduction de 97 % du plastique à usage unique a été réalisée. Monsieur Sy a affirmé : « Il y a donc beaucoup de procédures, beaucoup de projets pour la lutte contre le plastique. À Dakar, en 2024, nous avons mené des campagnes de sensibilisation auprès des établissements secondaires et élémentaires. Nous leur avons fourni des poubelles de tri, en plus des campagnes de sensibilisation contre l'utilisation du plastique, et nous les avons également aidés à mettre en place des clubs environnementaux dans leurs écoles. »



L'année 2024 a également été marquée par la mise en service de l'usine de traitement des minerais réfractaires, appelée Bayox, qui va contribuer à libérer l'or et a représenté un investissement de 200 milliards de francs CFA. Sans oublier la construction de la centrale solaire de Sabodala pour 40 millions d'euros. Cette centrale permettra de réduire les coûts, d'intégrer une nouvelle technologie et surtout de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 22 %.



Un investissement social de 3 millions de francs CFA, dont 837 millions de francs CFA injectés par la Fondation en faveur de l'éducation, a également été réalisé.



Accompagnement des collectivités : 1,6 milliard injecté



Le bilan 2024 met également en lumière la mobilisation autour des préoccupations des populations. Sabodala Gold Operation a souligné sa collaboration saine et franche avec les communautés. Le Directeur Général a annoncé une contribution d'environ 1,6 milliard de francs CFA, débloquée en 2024 pour soutenir les populations dans leurs projets. Un travail a été mené avec les coopératives agricoles, notamment celles des communes de Khosanto et de Sabodala, employant plus de 1 000 personnes, a martelé le Directeur Général de SGO. En ce qui concerne l'électrification, tous les villages de Sabodala sont aujourd'hui desservis grâce à SGO et au soutien de l'ASER, comme l'indique le rapport présenté ce matin.



Monsieur Sy a insisté sur les enjeux réels, exprimant la volonté d'Endeavour Mining et de SGO de relever les défis avec les communautés, leurs élus et le gouvernement du Sénégal. Les questions environnementales et de bonne gouvernance ont été clairement soulignées lors de cette présentation du rapport 2024, détaillé sur 130 pages.