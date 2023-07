Sa candidature portée par ses militants : Le président du S2D Souleymane Ndiaye se conforme au choix de Macky Sall

Depuis quelques jours, des militants et sympathisants de la Synergie pour un Développement Durable (S2D), d'ici et de la Diaspora ont décidé de porter sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024.



« Je tiens à informer l'opinion nationale et internationale que la S2D et moi-même réaffirmons notre ancrage dans la coalition BBY. Ainsi, nous nous engageons à soutenir le candidat choisi par son Excellence le Président Macky SALL » clarifie l’homme politique de Sédhiou qui réitère son engagement à porter le choix sur Macky Sall pour pérenniser son œuvre exceptionnelle à la tête du pays et continuer sa marche sur la voie de l'émergence.