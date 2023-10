SIM 2023 : l’engagement et l’effort d’Endeavour Mining reconnus par l’État du Sénégal

Le Groupe Endeavour Mining a tenu à exprimer toute sa fierté que SGO, sa filiale sénégalaise qui exploite la mine d’or de Sabodala-Massawa au Sénégal, ait été désignée ‘‘entreprise minière de l’année’’ en marge du Salon International des Mines (SIM) de Dakar.

Ce trophée dédié à l’entreprise minière la plus exemplaire de l’année, a été initié par le ministère des Mines et de la Géologie pour célébrer l’opérateur minier qui s’est le plus illustré en terme de contribution socio-économique et de conformité aux exigences règlementaires en vigueur au Sénégal.



Une grande première qui sera perpétuée lors des futures éditions du SIM.



SGO a été distinguée parmi 10 entreprises minières opérant au Sénégal après une sélection rigoureuse par un jury regroupant les membres de la Direction du Contrôle et de la Surveillance des Opérations Minières (DCSOM) et de l’Agence Nationale de Statistique et Démographie (ANSD) sur la base des critères suivants :

• Conformité et régularité dans la transmission des différents rapports aux autorités administratives ;

• Conformité et régularité des déclarations statistiques à l’ANSD;

• Importance des contributions sociales.



Aziz Sy, Vice-Président Chargé des Affaires Publiques d’Endeavour Mining pour le Sénégal, le Mali et la Guinée se réjouit du fait que : ‘’ce trophée décerné à SGO vienne ainsi valider nos bonnes pratiques qui font d’Endeavour Mining une entreprise minière responsable et exemplaire. Cette distinction couronne nos efforts quotidiens dans notre quête d’impulser le développement socio-économique des localités qui abritent nos opérations, et en particulier notre ambition d’impacter durablement et positivement nos communautés hôtes. Nous remercions le Gouvernement du Sénégal pour cet hommage rendu à nos vaillants collaborateurs dont le mérite et l’excellence se voient ainsi récompensés’’

Lors de la cérémonie de clôture du SIM, il a vivement félicité Endeavour Mining et encouragé toutes les entreprises minières à s’inspirer des bonnes pratiques du Groupe.