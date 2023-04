SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE AIMS SENEGAL ET LE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION.

Le Pr. Mouhamed Moustapha FALL, Président de AIMS Sénégal a souligné devant le ministre Moussa BALDE toute l’importance de ce nouvel élan de soutien exprimé par le Président Macky SALL depuis le Next Einstein Forum de Kigali, en 2018. Il se dit confiant que cette confiance renouvelée du gouvernement sénégalais a l’endroit du centre d’excellence AIMS qui regroupe des étudiants et chercheurs venant des 54 pays d’Afrique, dont 40% de sénégalais, est le fruit d’une vision et d’un espoir que le Sénégal porte sur la brillante jeunesse africaine qu’il exhorte de s’armer de science pour relever les défis de l’heure. Les anciens de AIMS constituent aujourd’hui un réseau que l’on retrouve dans les grandes universités et entreprises à travers le monde entier.



Le Pr. Moussa BALDE a pour sa part dit tout son engagement à œuvrer pour le rayonnement de l’Enseignement Supérieur dans tous les domaines conformément à la vision du Président de la République qui lui a réservé une place de choix dans le Plan Sénégal Emergent. Il a en outre magnifié le travail de AIMS dont le Président, le Pr. Mouhamed Moustapha FALL, un chercheur émérite, vient d’être distingué à l’international en remportant le Prix Ramanujan décerné chaque année à un jeune mathématicien de moins de 43 ans venant d’un pays en développement et dont les recherches s’avèrent déterminantes pour l’avancée de la discipline.