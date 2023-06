SAINT- LOUIS / Séjour prolongé pour le Club 50% de Préférence Nationale…Groupements de femmes et leaders politiques au menu.

La délégation du Club 50% de Préférence Nationale a prolongé son séjour dans la capitale du Nord pour rencontrer d’autres structures comme des groupements de femmes mais aussi se frotter à des personnalités politiques de la localité. Serigne Modou Bousso Dieng et ses collaborateurs ont profité des rencontres pour inviter les participants à s’imprégner de la feuille de route du club initiée par le Pdg du groupe Ecotra Abdoulaye Sylla et qui vise à amener l’État à faire confiance aux entreprises privées dans l’exécution des marches publics. Fait important : séance tenante, le chef religieux et leader d’opinion choisira d’accéder à la demande d’un participant d’obtenir du Club un ordinateur pour mener à bien ses activités. Un geste hautement salué. Assane Sylla, Dg du groupe Ecotra se réjouira du dynamisme noté chez les femmes et les jeunes à se rapprocher de la structure pour une meilleure industrialisation de leurs entreprises.