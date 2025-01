Ryad salue l'accord sur Gaza et demande un retrait israélien "total" du territoire palestinien

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a salué mercredi l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas à Gaza tout en appelant à un retrait total israélien du territoire palestinien dévasté par quinze mois de guerre.



"L'Arabie saoudite se félicite de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et salue les efforts déployés par le Qatar, l'Egypte et les Etats-Unis à cet égard", a-t-il indiqué dans un communiqué.



"Le royaume souligne l'importance de s'en tenir à l'accord et de mettre un terme aux agressions israéliennes sur Gaza et du retrait des forces d'occupation israéliennes, de manière totale de la bande" de Gaza et de "tous les autres territoires palestiniens et arabes", indique le communiqué.



Le Qatar, voisin de l'Arabie saoudite, et les Etats-Unis, son principal allié, ont annoncé la conclusion mercredi d'un accord sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération d'otages, après plus de quinze mois d'une guerre entre Israël et le Hamas qui a fait des dizaines de milliers de morts dans le territoire palestinien.



En 2020, Israël avait normalisé ses relations avec les Emirats Arabes Unis, Bahreïn et le Maroc dans le cadre des accords d'Abraham négociés sous l'égide de la précédente administration Trump.



L'Arabie saoudite, un poids lourd du Moyen-Orient et gardienne des deux sites les plus saints de l'islam, est engagée dans des discussions avec Washington pour normaliser ses relations avec Israël et l'octroi de garanties de sécurité américaines.



Mais mi-septembre, le prince héritier a exclu une reconnaissance d'Israël avant la "création d'un Etat palestinien", au côté de celui d'Israël.



L'Arabie Saoudite a accueilli en novembre un sommet conjoint de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique qui a accusé Israël de commettre un "génocide" à Gaza.



En juin, l'Arabie Saoudite et la France co-présideront une conférence sur l'établissement d'un Etat palestinien.



Ryad pousse pour la "solution des deux Etats", rejetée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.