Rwanda - Sénégal / Aliou Cissé va ouvrir son banc : « Il est important de donner du temps de jeu à Gana, Ballo Touré… »

Face au Rwanda, ce mardi (19h00 Gmt au stade Abdoulaye Wade), le Sénégal pourrait bien signer une deuxième victoire de rang dans ces éliminatoires de la CAN 2023. Pour ce faire, Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, a avoué en conférence de presse d’avant match qu’un léger remaniement dans son onze de départ n’est pas à exclure.



Prudent, il explique : « on n’est pas encore qualifié à la CAN, il ne s’agit pas non plus de faire une révolution dans le onze de départ qui a débuté samedi. Il s’agit c’est vrai d’apporter quelques retouches parce qu’on est en fin de saison… C’est important de donner du temps de jeu à d’autres comme Gana, comme Ballo-Touré… »



Avec la possibilité de voir quelques renforts sortir du banc pour apporter leur contribution, le Sénégal met toutes les chances de son côté face à un modeste adversaire. « Leur match contre le Mozambique nous a permis de pouvoir les superviser, de regarder leur animation, leurs joueurs clés et comment ils se comportent défensivement… »



Il s’agira de la première confrontation des deux sélections en match officiel. Le 26 mai 2016, le Sénégal avait battu le Rwanda sur la marque de deux buts à zéro en match amical…