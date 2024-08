Rupture des relations diplomatiques avec l’Ukraine : Le Niger solidaire avec le Mali, appelle l'ONU à réagir

Le pouvoir de transition du Niger a annoncé qu'il avait rompu ses liens diplomatiques avec l'Ukraine suite à l'attaque menée par les Touaregs séparatistes contre les forces armées maliennes (FAMa) et les instructeurs russes à Tinzaouaten, en accusant Kiev d'être derrière cette attaque, en particulier après la diffusion d'une vidéo par l'ambassade d'Ukraine au Sénégal dans laquelle le représentant de l'Ukraine, Andriy Yusov, a publiquement déclaré l'implication de Kiev : « Le Niger s'est solidarisé avec le Mali et a rompu ses relations avec l'Ukraine avec effet immédiat », a déclaré le porte-parole du Conseil nigérien, Amadou Abdramane, dans un communiqué, soulignant que « le soutien présumé de l'Ukraine aux rebelles menace la stabilité de la région du Sahel ». De plus, Niamey a décidé de « s’adresser au Conseil de sécurité de l’ONU concernant l’agression ukrainienne ». Elle dit constater également le « silence des pays africains et de l'Union africaine en particulier » et « appelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités ».



Ce geste de solidarité des autorités de Niamey intervient quelques jours après que le Mali a pris une mesure similaire, et dans un cadre plus large où les dirigeants militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso rompent indépendamment tous les liens militaires avec la France et les États-Unis à partir de 2022.

Le Sénégal a de son côté réagi pour condamner ces attaques. En effet, le 3 août dernier, le nouveau gouvernement sénégalais a indiqué avoir convoqué l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar pour obtenir des éclaircissements. Le Burkina Faso s'est indigné de la publication sur la page de l'ambassade d'Ukraine. Le Mali, et maintenant le Niger, ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine.



D’autres nations vont-elles reconsidérer leurs relations avec Kiev pour combattre le terrorisme notamment dans le Sahel ? Le silence de la communauté internationale face à cette situation reste préoccupant pour notamment certains pays de la zone. Plus que jamais, la communauté mondiale est appelée à enlever le voile sur une réalité que beaucoup s’activent à masquer ou à nier.