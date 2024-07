Rufisque / Opérations de déguerpissement : Les marchands tabliers montent au créneau et fustigent la démarche des autorités

Les opérations de désencombrement de la voie publique initiées par les autorités administratives à Rufisque commencent à agacer chez les commerçants tabliers et marchands ambulants. Réunis autour d'un collectif, ces jeunes commerçants du marché central de Rufisque ont tenu ce Lundi un point de presse pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'agissements de la part du préfet et du maire de la ville de Rufisque. "Depuis son arrivée à la mairie de la ville de Rufisque, M. Omar Cissé ne tolère pas les marchands tabliers et marchands ambulants il n'a jamais reçu les responsables des tabliers de Rufisque ni pris en considération nos propositions", a dénoncé Youssou Ndiaye, secrétaire général adjoint de l'association des jeunes commerçants du département de Rufisque, l'invitant ainsi à revenir à la raison pour la réorganisation du marché central de Rufisque.



Ces jeunes commerçants arborant de brassard rouge n'ont pas manqué de critiquer la démarche du préfet de Rufisque qui, selon eux, avait promis d'organiser les marchands tabliers lorsqu'il est venu, mais au contraire a bafoué leur dignité. "Il ne respecte pas ses engagements avec les marchands tabliers de Rufisque. Si on entend monsieur le premier ministre Ousmane Sonko prend le préfet de Rufisque en exemple parce qu'il négocie et il est en parfait accord avec les marchands ambulants et tabliers. Je dis que peut-être qu'il est mal informé. Nous lui demandons d'essayer de venir ici à Rufisque pour savoir ce que nous vivons", a laissé entendre les membres du collectif qui poursuivent que depuis l'entame des opérations de déguerpissement, ceux qui possédaient de gros capitaux ont constaté une diminution de leur chiffre d'affaires. "Si on n'a pas de problème, je ne trouve pas de problème ailleurs. On est surpris. On ne s'attendait pas à cela parce que l'actuel régime nous avait vendu un projet. Nous tous, on avait cru qu'une fois au pouvoir ils allaient faire des résultats avant même un délai de 30 jours", a regretté Youssou Ndiaye et ses camarades commerçants.