Rufisque, Mbour et Keur Massar : comment le gang de cambrioleurs utilisaient des brouilleurs pour voler des véhicules ?

Les éléments de la gendarmerie de la brigade de recherche de Keur Massar ont démantelé la bande de malfaiteurs qui utilisaient un appareil brouilleur pour cambrioler les véhicules ciblés et en stationnement dans la rue. La bande de cambrioleurs intervient dans les axes de Keur-Massar, Rufisque et Mbour. Leur modus operandi : ils attendent que les propriétaires des véhicules garent leur voiture pour accéder à l'intérieur de leur véhicule et emporter tout ce qui était à portée de main.



Les malfaiteurs ont attaqué plus d'une dizaine d'automobiles entre Rufisque Mbour et Keur Massar. Ainsi, ils ont été surpris vers la station Shell de Keur Massar en pleine opération de cambriolage. Deux membres du gang ont été arrêtés et un autre qui a pris la fuite, est activement recherché. Les malfaiteurs ont été déférés au parquet de Dakar pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec effraction et usage d'un brouilleur de télécommande.