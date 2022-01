Rufisque / Locales 2022 : la Fondation Sococim lance la réflexion sur les questions de paix et de gouvernance locale.

À quelques jours des élections locales de 2022, la Fondation Sococim a organisé un atelier sur la gouvernance locale. Une occasion pour aborder les enjeux et contours de ces élections déjà émaillées de violences.



Selon la directrice de la fondation, Patricia Diagne, "on a analysé un besoin qui existait au niveau de Rufisque de mieux connaître les règles qui nous gouvernent surtout à l'approche d'enjeux électoraux majeurs. Nous avons souhaité répondre à ce besoin là", a dit Mme Diagne qui a aussi tenu à féliciter tous les panélistes..." Les thèmes abordés tournent autour de la gouvernance locale animés par le professeur Khouma, la modalité des élections territoriales, le rôle des médias dans la prévention des conflits. Selon le Pr Ousmane Khouma, un des panélistes," c'est une rencontre extrêmement intéressante organisée par la fondation Sococim qui a eu l'initiative de cette rencontre citoyenne. "C'est une démarche participative très inclusive. Ce sont des thèmes très bien trouvés dans ces moments très forts politiquement dans notre pays avec les locales. En démocratie c'est par les élections qu'on conquiert le pouvoir. On a parlé du pouvoir qui était en jeu et la possibilité d'être le premier magistrat d'une ville. C'est quelque chose qui est extrêmement important", dira le maître de conférence à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette rencontre a eu lieu ce 12 janvier 2022 au Cercle Maurice Guèye de Rufisque...