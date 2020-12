Rufisque / Litige foncier : Le lotissement de la série G, un litige vieux de 25 ans et toujours pas résolu.

Lotie en 1996 par feu le maire Mbaye Jacques Diop, la série G située dans la commune de Rufisque-est a été octroyée à des tiers pour usage d’habitation.



Par la suite d’autres personnes qui disent appartenir aux familles Masseck Ndiaye et Diop se sont déclarées propriétaires et réclamaient des ha sur ce lotissement. 25 ans après, l'affaire est toujours pendante devant la justice. Ousmane Ndiaye, le mandataire des familles Ndiaye et Diop est au banc des accusés, « pour avoir vendu des parcelles d’autrui sur ce lotissement de la série G au détriment des ayants droit. Ceci avait occasionné un mécontentement général des populations.



C’est ainsi que le préfet du département de Rufisque a pris un arrêté depuis 2017 pour interdire toute nouvelle construction sur le site pour risque de trouble à l’ordre public. Jusqu'à ce jour, cet arrêté n’a pas été levé alors que les prétendus risques depuis 2017 ne sont pas précisés », a déploré le président de l’Association des Attributaires de la série G de Rufisque (AASG), Abdoul Wane.



Le responsable du cellule de la communication de ladite association, Daouda Diène, n’est pas allé de main morte pour qualifier cet acte du sieur Ndiaye, de vol. Selon lui, c’est juste scandaleux ce qui se passe actuellement sur ce site et l’actuel préfet du département de Rufisque, Serigne Ababacar Kane, n’a encore rien fait pour arranger les choses. « Comment pouvons-nous concevoir et accepter, que le 15 octobre 2020, ce même préfet donne approbation à un certain Mamadou Dia, une autorisation de construire par le biais des lotissements de la Mairie. Il y’a problème », a-t-il ajouté lors de cette rencontre avec la presse qui a eu lieu ce 12 décembre à Rufisque…