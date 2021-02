Rufisque : Les corps sans vie d'un couple découverts à la cité Bata.

Les populations de la cité Bata de Rufisque Ouest sont encore sous le choc. En effet, ce mercredi 03 Février 2020, elles ont fait une découverte macabre en début d'après-midi.

Alertés vers 13H 30, les sapeurs-pompiers de Rufisque se sont rendus sur les lieux.

Et sur place, elles découvriront dans un appartement, les corps sans vie de A. Coulibaly de sexe masculin, âgé de 35 ans et de A. Thiam de sexe feminin, âgée de 44 ans.

Les deux, selon toute vraisemblance, vivaient en couple et étaient habillés au moment de la découverte. En outre, aucune trace de blessure n'a été découverte sur les corps. La police a ouvert une enquête...