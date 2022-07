Rufisque / Législatives 2022 : Dans un élan unitaire, les responsables politiques de BBY lancent leur campagne.

Dans le cadre de son programme de campagne pour les législatives du 31 juillet prochain, le comité électoral du Département de Rufisque a débuté la campagne électorale par des visites auprès des familles religieuses.



Ainsi, les Imams et Oulémas de la ville de Rufisque dans les trois communes de Rufisque ont reçu cette forte délégation dirigée par les Ministres Omar Guèye et Ismaïla Madior Fall, les députés Seydou Diouf, Souleymane Ndoye et Ndiagne Diop.



Lors de cette première journée de campagne électorale, "Dokh Mbok", l'imam Bamar à Dangou Résidence, la grande mosquée Dangou avec les Imams et la commission islamique, Ahmadiya Imam Al amin Diop,santhiaba chez l'imam Amadi Ndiaye, Keur Serigne Touba de Rufisque, la famille de feu Ibou Sakho ont pu échanger avec les responsables politiques de Bby sur l'importance de ces élections législatives qui sont capitales pour la mise en œuvre des ambitions du chef de l'État Macky Sall, selon le ministre Oumar Guèye.



« Après la crise causée par la Covid-19, il y a maintenant celle causée par la guerre opposant la Russie à l’Ukraine qui dure depuis des mois. On avait fait notre budget en nous basant sur le coût du baril du pétrole. Le chef de l’Etat Macky Sall fait d'énormes efforts pour soulager les sénégalais. C’est dans ce contexte que se tiennent les législatives. Élections pour lesquelles nous devons accorder la majorité au président de la République. Nous avons des investis au niveau du département. Ndiagne Diop et Diari Diène pour la liste départementale. Sur la liste nationale, on a Seydou Diouf et Souleymane Ndoye…. », fera-t-il savoir.



Le chapitre des élections locales tourné, les leaders de la coalition Bby font bloc pour reconquérir le département. « Nous en avons tiré toutes les conclusions possibles. On sait que si on est uni, on va gagner et si on ne le fait pas nous allons perdre. L’heure de l’union a sonné et nous l’avons matérialisée. Aujourd’hui, tous les responsables se sont réunis. Tout le monde est là pour battre campagne et remporter les élections…. », a-t-il ajouté lors de cette tournée qui a eu lieu ce 11 juillet à Rufisque.