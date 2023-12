Rufisque : Le député Souleymane Ndoye offre plus de 1400 sacs de pomme de terre aux femmes de la FEDES

Créée après les élections législatives de 2017 , l’Association Femmes développement solidarité ( FEDES) de Rufisque a tenue hier sous la présidence effective du député de l’Assemblée nationale et de la CEDEAO, Souleymane Ndoye . Venu présider cette 3eme assemblée générale extraordinaire de la FEDES qu’il a lui même créé, selon lui « pour soutenir ces femmes qui sont toujours avec moi sur le terrain politique », ce dernier a octroyer à ces femmes plus de 1400 sacs de pommes de terres d’une valeurs de 18 millions pour « renflouer » les caisses de ladite association.



Selon Souleymane Ndoye, prèsident d'honneur de l'association, « la FEDES a été créée dans le souci de soutenir ces femmes qui se battaient à mes côtés sur le terrain politique. L’idée est de promouvoir le développement et permettre à ces femmes d’être autonomes. Je ne suis pas directeur général dans une société publique pour leur octroyer des emplois . C’est pourquoi j’ai décidé d’initier ce projet qui a permis le financement de 20 millions de FCFA qu’on a payé et l’acquisition de voitures qui ont été payées et d’autres qui sont encours de paiement . On a une pirogue qui est fonctionnelle et la somme de 8 millions de FCFA a été dégagée pour le financement de ces braves dames qui vont payer avec des intérêts. Aujourd’hui nous avons reçu la visite d’autorités qui ont pris des engagements auprès de ces femmes . Mon ami le directeur général de l’AIBD a pris l’engagement de mettre sur la table 5 millions de FCFA et des engagements d’accompagnement. La directrice de l’Asepex en a fait de même . Ma femme qui est la marraine locale a offert une somme et moi aussi j’ai apporté une contribution via ma société qui s’activent dans la culture et la commercialisation de la pomme de terre . Grâce à cette dotation , elle pourront travailler et renflouer leur fond de roulement », a révélé le député Souleymane Ndoye . Il faut rappeler avec le démarrage des activités de la FEDES , Souleymane Ndoye avait offert aux femmes des machines à coudre, une pirogue, 2500 poussins accompagnés de 2 tonnes d’aliment pour les nourrir et une enveloppe de 10 millions de FCFA.