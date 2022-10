Rufisque : Le collectif des promoteurs du département vilipendent le receveur des impôts et domaines.

Leur manifestation qui devait se tenir devant les locaux des impôts et domaines de Rufisque a été interdite à la dernière minute. Une situation qui apparemment n'est pas du goût des promoteurs de Rufisque. Mame Cheikh Cissé, leur porte-parole du jour, accuse ouvertement le receveur des impôts et domaines d'être la source de ce sabotage. "Hier on a organisé une réunion de partage et on a convenu de tenir un sit-in devant les locaux des impôts et domaines de Rufisque pour vilipender le receveur des impôts et domaines. Mais grande a été notre surprise ce matin. On a trouvé un pick-up de la police et les forces de l'ordre nous ont chassés. Mais on ne se laissera pas faire", dit-il très remonté.

"Nous, on est des sénégalais, des jeunes qui ne voulons que travailler et développer notre pays. Mais apparemment, ce receveur ne le veut pas car il est avec Ousmane Sonko. Depuis qu'il est là, il bloque nos activités car nous sommes avec le chef de l'État Macky Sall. Alors il est temps qu'il arrête son manège car il est entrain de saboter le travail de l'État." Ainsi, ces derniers demandent l'arbitrage du ministre de la justice et du chef de l'État Macky Sall pour que le receveur des impôts et domaines de Rufisque, revienne à de meilleurs sentiments...