14 moutons et une chèvre volés à Mbour : le boucher de Diamaguère condamné, son frère relaxé

Le Tribunal de grande instance de Mbour a condamné, ce mardi, le boucher Ch. Diouf à six mois d'emprisonnement ferme pour vol de bétail et abattage clandestin. L'affaire avait éclaté fin novembre après la découverte nocturne de moutons en cours de dépeçage dans des conditions non conformes, animaux ensuite reconnus par un berger du quartier comme faisant partie de son troupeau volé. Le grand frère de l'accusé et propriétaire de la boucherie a, quant à lui, été relaxé, le tribunal n'ayant pas retenu sa complicité.







Une affaire qui a éclaté le 26 novembre 2025, lorsque les éléments du commissariat urbain de Diamaguène ont surpris Ch. Diouf en train de dépecer des moutons dans des conditions d'hygiène non conformes. Le boucher a affirmé avoir acheté les bêtes au marché de Nguéniène, mais n'a pas pu fournir de précisions sur le vendeur. La plainte du berger Amsatou Kandji a permis de faire le lien entre les moutons saisis et les animaux volés.

