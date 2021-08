Rufisque/Covid-19 : « Notre objectif aujourd'hui c’est de lutter contre la propagation du coronavirus… » (M. Babacar Dieng, zone 1A)

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, le président de la zone 1A et porte-parole de l’ensemble des 8 zones de la commune de Rufisque, M. Babacar Dieng a organisé une campagne de vaccination ce lundi 2 août 2021 au champ de course de Rufisque. Selon ce dernier, cette campagne est étalée sur 10 jours et a débuté depuis samedi dernier et ils ont commencé avec les ASC de Rufisque. Ainsi ajoute Babacar Dieng, « l’organisation du Navétane n’est pas une finalité pour nous, notre objectif aujourd'hui c’est de lutter contre la propagation du coronavirus. Cependant si nous parvenons à mobiliser l'ensemble des acteurs du mouvement navétane autour de cette campagne de vaccination, ce qui est sûr c’est qu'on aura peut-être une régression de la situation, et là on pourra demander à jouer ou pas ».



Présent à la séance de vaccination, le docteur Mbaye Thiam, médecin chef du district sanitaire de Rufisque, après avoir salué cette initiative, dira que « le vaccin constitue la stratégie la plus efficace en matière de lutte contre le coronavirus. Et nous espérons à travers le mouvement navétane, être apte à vacciner le plus grand nombre de personnes possible pour pouvoir vaincre le virus », a-t-il conclu...