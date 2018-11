Rufisque/CEM Déni Birame Ndao : Les acteurs de l’école se retrouvent pour booster les performances scolaires.

Le CEM Déni Birame Ndao, sis dans la commune de Bambilor, a organisé un forum ce jeudi 29 novembre 2018 dans ledit CEM. Le thème retenu est : Quelles stratégies pour la croissance qualitative des performances du CEM Déni Birame Ndao. Un forum qui a regroupé tous les acteurs et dont l’objectif général est de faire la promotion du CEM Déni Birame Ndao. Ainsi des objectifs spécifiques ont été déclinés. Il s'agit d’Atteindre un taux de promotion interne satisfaisant ; d’Atteindre un taux de promotion externe correct ; de Rassembler toute la communauté autour des enjeux de l’éducation ; de Relever le pourcentage d’orientation dans les séries scientifiques ; d'Accompagner l’évolution des pratiques pédagogiques ; de Promouvoir le rayonnement du CEM avec l’amélioration du cadre physique ; d’Accroître la visibilité du CEM au niveau de l’animation et de la représentation. La journée a démarré avec la cérémonie de levée des couleurs et une remise d’attestations aux meilleures élèves de l’établissement. La rencontre a été présidée par le secrétaire général de l’IA de Rufisque, l’inspecteur Déthioukh SAMBA, avec à ses côtés le principal du CEM, M. Babacar DIAW, le représentant du CRFPE de Rufisque et le représentant de la COSYDEP.