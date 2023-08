Rués des élèves à la plage : Cheikh Mbow (Cosydep) propose des vacances studieuses autour des plages

Comme à l'accoutumée, les grandes vacances scolaires riment souvent avec liberté pour les jeunes qui se ruent sur les plages. Ce sont des centaines de jeunes élèves et étudiants qui déferlent sur les plages en cette période de vacances qui coïncide avec une grande chaleur.

Un prétexte pour interroger le directeur exécutif de la Cosydep, Cheikh Mbow, qui tente d’expliquer ce phénomène qui est devenu habituel. "Il faut d'abord dire que les vacances constituent un moment de grands congés pour les élèves et les étudiants. Elles sont fondées sur des principes psychopédagogiques et sociaux selon lesquels, l'être humain a besoin d'épanouissement après une période de travail ou d'occupation professionnelle. Sous cet angle, le lieu d'activités, pendant les vacances, peut être tout espace où les jeunes peuvent se détendre et s'adonner à des activités de loisirs. Ce n'est donc pas étonnant que les lieux de prédilection pour les activités de vacances soient la plage, les terrains de sports et tout autre espace de loisir", a expliqué l'instituteur de formation.



"Lorsque les élèves sont en vacances, leurs activités dominantes ne peuvent pas être scolaires. Sinon, les vacances n'auraient plus de sens. S'y ajoute que la formation de la personnalité dépasse la seule dimension cognitive. L'enfant a aussi des besoins dont la satisfaction se trouve en dehors de l'école. Dans le même ordre d'idées, on peut dire que les jeunes ont le droit d’accéder gratuitement à des plages sûres," a plaidé Cheikh Mbow qui poursuit que l'école n'est pas le seul lieu d'apprentissage. On peut apprendre partout et en tout lieu, si des politiques adéquates d'accompagnement sont mises en œuvre.



"Des vacances studieuses peuvent s'organiser autour des plages, avec comme objectif de consolider les compétences de vie et de contribuer à l'épanouissement personnel des jeunes à travers des activités culturelles, cultuelles, sportives et de loisirs, avec l'encadrement de professionnels, a proposé le Directeur exécutif de la Cosydep. Il conclut en affirmant que plages et études sont bien compatibles, pourvu que la connexion soit pensée et effectuée de façon pertinente.