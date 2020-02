Roberto Zichittella, journaliste à la Radio nationale italienne: "L'opinion publique doit comprendre qu'il n'y a pas une invasion de migrants en Italie"

La migration est un sujet qui intéresse la radio nationale qui lui consacre une plage importante de son programme. Selon Roberto Zichitella rencontré au siège des chaines 2 et 3 de la radio Rai, à l'occasion de la visite qui y ont effectué des journalistes africains dans le cadre d'un séminaire organisé par l'OIM et Carta Di Roma, les sujets abordés sur la migration tournent autour des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, leurs conditions d'accueil etc.

A en croire ce spécialiste de la Migration, il leur arrive aussi de raconter l'histoire des migrants qui ont réussi en Italie. Les pays d'origine des ressortissants africains intéressent aussi Roberto Zichittella et ses collègues. Contrairement à l'Extreme droite, le journaliste italien estime que les migrants apportent beaucoup à l'économie nationale. Selon lui, l'opinion publique doit comprendre qu'il n'y a pas une invasion de migrants. Sur l'affaire Ousseynou Sy du nom de ce ressortissant sénégalais qui a failli faire un carnage dans un bus de transport d’élèves, Roberto Zichittella est d'avis que le traitement médiatique ne doit pas viser toute une communauté. Malheureusement, il constate que la presse italienne profite de ce genre d’événements malheureux pour stigmatiser les migrants or, il fait remarquer que les délits ne sont l'apanage d'aucune nationalité.