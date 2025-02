Richard Toll : Un accident de la route fait 4 morts et 2 blessés graves

Un grave accident s’est produit ce soir sur l’axe Ross Béthio-Richard Toll, à hauteur de Nadiel, un village situé dans la commune de Ronkh. La collision, impliquant un camion et un véhicule de transport de sept places, a fait 4 morts sur le coup et 2 blessés graves. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour secourir les autres occupants du véhicule, rendu méconnaissable par la violence du choc. Pour l’heure, les causes de l’accident restent indéterminées.