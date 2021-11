Rewmi de Touba / Serigne Abdou Ahad Djily Mbacké tourne le dos à Idrissa Seck

C’est fini ! Serigne Abdou Ahad Djily Mbacké ne fait plus partie de Rewmi. Le petit-fils de Serigne Fallou Mbacké a finalement décidé de rompre son compagnonnage avec Idrissa Seck.

À Dakaractu, il dira ne souhaiter avancer aucun motif pour le moment justifiant son départ qu’il qualifie de définitif.



« Après mûre réflexion et introspection, j’ai

décidé de tourner le dos définitivement à Idrissa Seck et son parti le Rewmi. Mon compagnonnage avec lui a débuté en 2004. Pour autant, j’ai estimé prendre un peu de recul qui commence par ce divorce. Mon avenir politique reste suspendu à une analyse profonde que j’ai entamée à partir de cette démission ».

Sans donner de rendez-vous à la presse pour la suite de sa carrière politique, le chef religieux ne compte même pas donner plus de détails sur sa nouvelle posture...