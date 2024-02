Revue de l’actualité : Le Sénégal dans une impasse politique, la CAN proche de sa conclusion ...

La semaine allant du 05 au 09 février, a été une période politique, sportive et sociale très agitée. En commençant par le Sénégal, avec le report contesté de la présidentielle pour la date du 25 décembre 2024, ensuite de la Coupe Africaine des Nations (CAN) 2023 qui tire d'ici-là à sa conclusion avec un dernier match entre les Éléphants de la Côte d'Ivoire et les Super Eagles du Nigeria, et pour terminer la problématique gouvernance de la junte militaire à la tête du Burkina Faso.



Le Sénégal, tout le long de cette semaine, a été le théâtre d'un véritable embarras politique. En effet, à la suite de l'annonce surprenante du chef de l'Etat Macky Sall, le 3 février, de reporter l'élection présidentielle afin de valoriser un dialogue national ouvert, le peuple sénégalais s'est embarqué dans des manifestations constantes ayant déjà coûté la vie à deux jeunes étudiants.



Au Burkina Faso, la société civile dénonce l'insécurité avec le gouvernement du président de transition, Ibrahim Traoré, depuis l'enrôlement forcé d'un anesthésiste du nom de Arouna Louré, contraint d’aller en première ligne dans la bataille contre les djihadistes qui font des ravages dans l’État d’Afrique de l’Ouest. Beaucoup perçoivent cela comme une punition, après que ce dernier s'est montré très critique à l'égard de la junte militaire au pouvoir.



S'agissant de la Coupe Africaine des Nations (CAN) 2023 en Côte d'Ivoire, le dernier sur la liste de la finale est grandement attendu.