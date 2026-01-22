Rentrée Judiciaire 2025-2026: « Nous allons répondre aux attentes des Sénégalais », promet le ministre Yassine Fall

La ministre de la Justice, Yassine Fall, par ailleurs vice-présidente du Conseil Supérieur de la magistrature a assisté ce matin au côté du chef de l’Etat, à la cérémonie de rentrée solennelle des cours et tribunaux. Un moment qui a permis à la Garde des Sceaux de souligner la richesse des échanges qui ont marqué cette rentrée, particulièrement sur les enjeux du numérique et de l’intelligence artificielle dans le système judiciaire. Des thématiques qui témoignent de la volonté de moderniser l’appareil judiciaire sénégalais, indique Yassine Fall ministre de la justice.







La Garde des Sceaux n’a pas manqué de célébrer cette rentrée dans un contexte festif, faisant référence à la récente victoire des Lions de la Téranga, symbole d’espoir pour l’année qui commence. Mais également, s’est montrée déterminée face aux nombreux défis qui attendent la justice sénégalaise. « Toutes les préoccupations et questions politiques et sociales qui se posent devant nous, nous allons les affronter, trouver des solutions et répondre aux attentes du peuple sénégalais », a-t-elle déclaré au micro de Dakaractu.

