Indépendance des juges: « C’est une garantie pour le justiciable, pas un privilège ni une protection du magistrat » ( Mansour Mbaye, Président de la CS)

À l’occasion de la cérémonie solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux de l’année 2025-2026, le Premier Président de la Cour suprême, Mouhamadou Mansour Mbaye, a prononcé un discours remarqué dans lequel il a répondu aux critiques adressées à l’institution judiciaire. Face aux hautes autorités de l’État, du corps diplomatique et de l’ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire, le magistrat a défendu une vision d’une justice « consciente de son époque, mais insoumise à ses emballements ».







Dans un climat social et médiatique où les décisions de justice sont souvent « exposées, parfois mises en cause », le Premier Président a commencé par poser un constat sans équivoque. Il a rappelé que la mission de la justice garantir la primauté du droit tout en préservant la paix civile « n’a jamais été aisée » et « ne l’est pas davantage aujourd’hui ». « Il appartient à l’institution judiciaire de tenir sa juste place », a-t-il déclaré, ajoutant que cette place ne se négocie ni avec « l’émotion », ni avec « la clameur », mais se gouverne par « la loi, la constance et la mesure ».







La retenue comme force, non comme faiblesse







Répondant implicitement aux accusations de lenteur, Mouhamadou Mansour Mbaye a érigé la retenue judiciaire en vertu cardinale. « Elle progresse avec retenue, non par crainte, mais par respect pour une charge plus lourde qu’elle-même », a-t-il expliqué. Il a mis en garde contre deux écueils : « Toute précipitation est une trahison du droit, mais également que toute complaisance avec l’air du temps est une abdication de sa mission. » Ce message constitue une réponse directe à ceux qui, selon ses mots, « voudraient que la justice se fasse plus bruyante et plus prompte à épuiser les impatiences du moment ».







L’indépendance, une garantie pour le justiciable, non un privilège







Lors de son intervention, le Premier Président a réaffirmé avec force le principe d’indépendance de la magistrature. Il en a donné une définition tournée vers le citoyen : « son indépendance n’est ni un privilège, ni une protection personnelle pour le magistrat. Elle est une exigence constitutionnelle, une garantie offerte à chaque justiciable. »