Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 21 Janvier 2026


Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 21 Janvier 2026
Autres articles
Mercredi 21 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Les nominations en Conseil des Ministres de ce Mercredi 21 Janvier 2026

Les nominations en Conseil des Ministres de ce Mercredi 21 Janvier 2026 - 21/01/2026

« Vous avez offert un repère à toute une nation » : Le message du Chef de l’État portant la voix d’un Sénégal uni, qui célèbre ses Lions champions d’Afrique

« Vous avez offert un repère à toute une nation » : Le message du Chef de l’État portant la voix d’un Sénégal uni, qui célèbre ses Lions champions d’Afrique - 21/01/2026

Le Président Diomaye récompense royalement les Lions: 75 millions et 1500 m² par joueur

Le Président Diomaye récompense royalement les Lions: 75 millions et 1500 m² par joueur - 20/01/2026

CAN Maroc/ Parade des Lions de la Téranga : la population sénégalaise en communion avec les champions d’Afrique

CAN Maroc/ Parade des Lions de la Téranga : la population sénégalaise en communion avec les champions d’Afrique - 20/01/2026

[🛑DIRECT] Parade Populaire des lions Champions d’Afrique

[🛑DIRECT] Parade Populaire des lions Champions d’Afrique - 20/01/2026

Rabat sous tension après le sacre des Lions : 17 supporters sénégalais face à la justice marocaine

Rabat sous tension après le sacre des Lions : 17 supporters sénégalais face à la justice marocaine - 20/01/2026

Après la liesse des Lions, Camberène replonge dans une ferveur spirituelle saisissante

Après la liesse des Lions, Camberène replonge dans une ferveur spirituelle saisissante - 20/01/2026

Camberène en communion totale : la ferveur intacte à la 146eme édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye

Camberène en communion totale : la ferveur intacte à la 146eme édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye - 20/01/2026

Louga : 4 morts dans un accident de la circulation sur l’axe Louga-Kébémer

Louga : 4 morts dans un accident de la circulation sur l’axe Louga-Kébémer - 19/01/2026

Finale de CAN Sénégal-Maroc : Quand Infantino est pris en flagrant délit de partialité

Finale de CAN Sénégal-Maroc : Quand Infantino est pris en flagrant délit de partialité - 19/01/2026

Finale Maroc–Sénégal : la CAF tape du poing sur la table ,ouvre une enquête et promet des sanctions exemplaires après des incidents en finale

Finale Maroc–Sénégal : la CAF tape du poing sur la table ,ouvre une enquête et promet des sanctions exemplaires après des incidents en finale - 19/01/2026

CAN-2025: Infantino fustige le comportement d'une partie de l'équipe sénégalaise pendant la finale

CAN-2025: Infantino fustige le comportement d'une partie de l'équipe sénégalaise pendant la finale - 19/01/2026

Victoire à la CAN 2025 : Le Président Diomaye Faye salue le « combat héroïque » des Lions de la Téranga

Victoire à la CAN 2025 : Le Président Diomaye Faye salue le « combat héroïque » des Lions de la Téranga - 18/01/2026

Vainqueur de la CAN : Le lundi 19 janvier déclaré « chômé et payé » par le Président Diomaye Faye

Vainqueur de la CAN : Le lundi 19 janvier déclaré « chômé et payé » par le Président Diomaye Faye - 18/01/2026

CAN 2025 – Le Sénégal décroche sa deuxième étoile au bout du suspense

CAN 2025 – Le Sénégal décroche sa deuxième étoile au bout du suspense - 18/01/2026

Finale CAN 2025 : Le Sénégal sacré champion d’Afrique !

Finale CAN 2025 : Le Sénégal sacré champion d’Afrique ! - 18/01/2026

Can 2025 - Victoire contre le Maroc : Le Sénégal sur le toit de l’Afrique!!!

Can 2025 - Victoire contre le Maroc : Le Sénégal sur le toit de l’Afrique!!! - 18/01/2026

Saly en flammes : Un incendie monstrueux ravage des maisons à la résidence Tropical, explosion et désolation totale

Saly en flammes : Un incendie monstrueux ravage des maisons à la résidence Tropical, explosion et désolation totale - 18/01/2026

Au cœur de la Marine nationale : le stand de l’École navale révèle les métiers qui font avancer la flotte

Au cœur de la Marine nationale : le stand de l’École navale révèle les métiers qui font avancer la flotte - 18/01/2026

Journée Portes Ouvertes à la Base Amiral Faye Gassama : +1500 civils embarqués, la marine s’ouvre au public pour ses 51 ans...

Journée Portes Ouvertes à la Base Amiral Faye Gassama : +1500 civils embarqués, la marine s’ouvre au public pour ses 51 ans... - 18/01/2026

CAN 2025 / Maroc VS Sénégal : les supporters sénégalais enflamment les rues de la capitale avant la grande finale

CAN 2025 / Maroc VS Sénégal : les supporters sénégalais enflamment les rues de la capitale avant la grande finale - 18/01/2026

146ᵉ Appel des Layène : le Président Diomaye Faye chez le Khalife général des Layène pour recueillir des prières

146ᵉ Appel des Layène : le Président Diomaye Faye chez le Khalife général des Layène pour recueillir des prières - 17/01/2026

CAN 2025 – Pape Thiaw refuse catégoriquement à Sadio Mané de tourner la page de la Coupe d’Afrique des Nations

CAN 2025 – Pape Thiaw refuse catégoriquement à Sadio Mané de tourner la page de la Coupe d’Afrique des Nations - 17/01/2026

Le message de paix du Khalife des Layène au gouvernement : « Nous ne faisons que prier pour le Sénégal »

Le message de paix du Khalife des Layène au gouvernement : « Nous ne faisons que prier pour le Sénégal » - 17/01/2026

Match Sénégal Vs Maroc / Sécurité défaillante, billets limités : le Sénégal accuse la CAF

Match Sénégal Vs Maroc / Sécurité défaillante, billets limités : le Sénégal accuse la CAF - 17/01/2026

RCA : un militaire sénégalais tué et sept blessés dans un accident impliquant un détachement de la MINUSCA

RCA : un militaire sénégalais tué et sept blessés dans un accident impliquant un détachement de la MINUSCA - 16/01/2026

Dette publique : le FMI recadre Sonko et rappelle ses lignes rouges sur la restructuration

Dette publique : le FMI recadre Sonko et rappelle ses lignes rouges sur la restructuration - 16/01/2026

Après 22 mois derrière les barreaux, Ibrahima Dramé fixé sur son sort : Menaces et atteinte à la sûreté de l’État … un an ferme pour l’ex-commandant

Après 22 mois derrière les barreaux, Ibrahima Dramé fixé sur son sort : Menaces et atteinte à la sûreté de l’État … un an ferme pour l’ex-commandant - 16/01/2026

« Raynama, raynama » : les derniers appels au secours de Ramatoulaye Baldé et l’autopsie qui dévoile l’horreur

« Raynama, raynama » : les derniers appels au secours de Ramatoulaye Baldé et l’autopsie qui dévoile l’horreur - 16/01/2026

Pikine : un braquage nocturne fait tomber un réseau, motos volées et drogue saisies

Pikine : un braquage nocturne fait tomber un réseau, motos volées et drogue saisies - 16/01/2026

RSS Syndication