Révolution numérique à l'EISMV : L'intelligence artificielle au cœur de la médecine vétérinaire africaine

La 28e rentrée solennelle de l’École Inter-État de Sciences et Médecine Vétérinaire (EISMV) de Dakar a été marquée par une forte dimension panafricaine et un tournant vers l'innovation.

Sous la présidence du Professeur Jacques Famé Ngongo, ministre d'État et ministre de l’Enseignement supérieur du Cameroun, cet événement a mis en lumière la place croissante du numérique et de l'intelligence artificielle (IA) dans le domaine vétérinaire. Le thème de cette année, "Le numérique et l'intelligence artificielle au service de la Médecine vétérinaire : innovation, éthique et perspectives", a permis de souligner l’importance de ces technologies dans l'amélioration des soins aux animaux et de la médecine vétérinaire à travers l'Afrique.

L'école, qui regroupe 14 pays africains, constitue un modèle d'intégration régionale. La participation de représentants, comme le ministre de l’Enseignement supérieur du Sénégal, Dr Abdourahmane Diouf, a enrichi les discussions. Cette rencontre a non seulement permis d’échanger sur les enjeux de la médecine vétérinaire, mais aussi d’explorer la manière dont les avancées technologiques peuvent répondre aux défis du continent. Le numérique et l'IA apparaissent désormais comme des leviers incontournables pour améliorer la qualité des soins vétérinaires et renforcer la compétitivité des formations dans le domaine.