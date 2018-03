Révolution avec la résolution HD : CANAL+ vous rend « maître du temps »

Une résolution d'image 4 fois supérieure à celle d'une image en qualité standard... et la pureté du son qualité Dolby, c’est ce qu’offre CANAL+ à ses clients. Ce n’est pas tout ! Les abonnés auront désormais droit à des couleurs plus réalistes et éclatantes, leur rendant les détails plus saisissants. De votre série préférée au match qu’il ne faut pas rater, tout devient plus captivant. Ainsi, avec cette nouvelle résolution, le décodeur garantit l’enregistrement et le contrôle du direct. Il est aussi possible de recevoir un appel en plein milieu d’un match et de mettre un programme en pause pour le reprendre par la suite. Bref, les téléspectateurs n’ont plus de contrainte de temps.