Révision exceptionnelle des listes électorales : Le compte à rebours enclenchée pour 30 jours

Aussi, entre le 1er juin au 15 juin 2023, tout électeur omis ou faisant l'objet d'une erreur purement matérielle portant sur son Inscription et détenant son récépissé dispose d'un délai de 72 heures pour saisir directement ou par l'intermédiaire de la C.E.N.A, le président du Tribunal d'Instance du ressort ou le chef de la représentation diplomatique ou consulaire s'il réside à l'étranger, pour être rétabli dans ses droits.

Ce période de révision qui débute ce 06 avril 2023, va mettre à contribution, les commissions administratives notamment les préfets et sous-préfets ou chefs de représentation diplomatique ou consulaire. Ces derniers vont se charger de l'exécution des différentes opérations de cette révision exceptionnelle des listes électorales sur toute l’étendue du territoire national.Quatre jours avant la fin du processus, les demandes d'opérations auprès des commissions administratives par les électeurs seront clôturées aussi bien sur le territoire national qu'à l'Etranger. Toutefois, seules les décisions de justice et celles des chefs de représentation diplomatique ou consulaire sont prises en compte dans la période du mercredi 03 au samedi 06 mai 2023.« Par dérogation aux dispositifs de l'article R 43 alinéa 4 du code électoral, les services centraux disposent d'un délai de vingt (20) jours allant de la clôture des opérations de la révision exceptionnelle jusqu'au vendredi 26 mai 2023 pour le traitement et l'exploitation des données issues de la révision exceptionnelle des listes électorales », renseigne le projet de décret en son article 10.Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique avait précisé lors d’une rencontre en début mars, que les listes des mouvements issus de la révision exceptionnelle des listes électorales sont déposées ou envoyés aux autorités administratives, diplomatiques ou consulaires ainsi qu'aux secrétariats des maires et conseillers départementaux, au plus tard le mercredi 31 mai de cette année.